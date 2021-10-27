Районы малоформатного жилья превратятся в гетто

Растущая популярность квартир-студий может спровоцировать формирование гетто в крупных российских городах уже через четыре-пять лет, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

В настоящее время объём предложения квартир-студий у застройщиков порой достигает 40%.

В советские времена рядом с большими массивами общежитий располагались посты полиции. В современных гетто, по мнению экспертов агентства, не будет полиции и туда будут ходить люди, «представляющие другой социальный уровень», однако всё это не сможет повлиять на популярность малоформатного жилья.

В Москве уже появились микроаппартаменты площадью менее 10 квадратных метров. Комплекс с жильём такого формата расположен в районе Вешняки на востоке столицы. Он включает в себя четыре жилых корпуса, и в основном в них располагаются студии площадью не более 17 квадратных метров.