 

Районы малоформатного жилья превратятся в гетто

 

Растущая популярность квартир-студий может спровоцировать формирование гетто в крупных российских городах уже через четыре-пять лет, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

В настоящее время объём предложения квартир-студий у застройщиков порой достигает 40%.

В советские времена рядом с большими массивами общежитий располагались посты полиции. В современных гетто, по мнению экспертов агентства, не будет полиции и туда будут ходить люди, «представляющие другой социальный уровень», однако всё это не сможет повлиять на популярность малоформатного жилья. 

В Москве уже появились микроаппартаменты площадью менее 10 квадратных метров. Комплекс с жильём такого формата расположен в районе Вешняки на востоке столицы. Он включает в себя четыре жилых корпуса, и в основном в них располагаются студии площадью не более 17 квадратных метров.


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Что возвещает зов муэдзина. Толерантность или предательство?

Что возвещает зов муэдзина. Толерантность или предательство?

Игрушки в эпицентре политики

Игрушки в эпицентре политики

Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Цена победы по курсу многонациональности

Цена победы по курсу многонациональности

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Георгиевский собор XIII века продолжает разрушаться

ЕС наложил на Польшу штрафные выплаты в 845 000 евро в день

  • 20:33
  • 167

Граждане России должны банкам 23,9 триллионов рублей

  • 18:43
  • 173

Районы малоформатного жилья превратятся в гетто

  • 18:35
  • 171

61% французов считают, что белые христиане исчезнут из-за массовой миграции мусульман

  • 18:14
  • 172

МГИМО будет готовить "лидеров коренных народов"

  • 17:45
  • 182
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru