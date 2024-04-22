 

Будущее и прошлое

Некоторые темы являются вечно живыми в российской медиасфере. Похоже, этот список пополнила крайне актуальная во время СВО тема массового переименования улиц, площадей и прочих географических объектов.
 
Члены политического движения «Общество. Будущее», как сообщает Коммерсантъ, заявили о необходимости искоренения в России советской топонимики. На конференции «Красные в городе: что делать с наследием большевиков?» активисты опять подняли тему возвращения российским городам, улицам, паркам и т. д. исторических названий. Конечно, лучшего момента для своего "консолидирующего" выступления оные активисты подобрать не могли. Но выбор момента оставлю на их совести, скажу несколько о другом.
 
На дворе заканчивается первая четверть XXI века, космические корабли уже привычно бороздят, большой театр стоит, а задача внедрения демократии в виде всеобщего, равного и тайного голосования граждан, которые выбирают между конкурирующими политическими силами и идеями решена, пусть не без огрехов, ещё раньше.
 
Мы сейчас живём, в целом, при демократии, а не при тоталитаризме, за ликвидацию следов которого в топонимке столь масштабно, что даже конференцию проводить пришлось, выступили представители движения «Общество. Будущее».
 
Возможно, некоторым молодым политикам теперь стоит как-то вспомнить, что демократия - это не пустой звук, и прекратить себя вести в соответствии с установленным в 1555 году феодальным принципом "чья власть - того и вера". В конце концов, за эти годы политика в Европе и мире как-то развивалось, можно было бы что-то ещё новое, к ней относящееся, узнать. Вот, кстати, про процедуры референдумов и голосований им хорошо бы выяснить.
 
Обсуждая такие животрепещущие вопросы как "будут ли улицы в России носить имена Кибальчича и Перовской" было бы, неплохо, наконец, слезть с табуретки и попробовать поинтересоваться мнением сограждан. Особенно тех, кто живёт в улицах и в городах, которые вы, прекрасные, собрались переименовать.
 
Благо, современные российские подходы к голосованию, включая ДЭГ и увеличение его сроков до трёх дней существенно облегчают процесс сбора голосов.
 
Ну чисто для соблюдения приличий, чтобы те как-то убедились, что реализация ваших идей делается в их интересах, а не просто в целях реализации ваших идей.
 
Уж к 2024 году тем, кто занимается реальной политикой, а не просто изображает из себя одну из фракций начальства, пора бы понять такие базовые вещи, как необходимость работы с избирателем, учёта его мнения.
 
Пока мы этого не видим, проведённая конференция будет скорее междусобойной тусовкой, чем фактором политики.
 
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