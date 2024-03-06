 

Атака на ГОК в Курской области, теракт в Бердянске, в ЛНР погибшие, раненые в ДНР и Херсонской области

В Железногорске Курской области дважды атакован беспилотниками горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева, загорелся резервуар с топливом.
В Воронежской области прогремел взрыв возле нефтехранилища, пожара не было.
В Белгородской области обстреляно село Красное, загорелся частный жилой дом. Также в Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Щетиновка, Разумное (повреждён частный дом), Новопетровка (повреждён грузовой автомобиль), Екатериновка, хутор Фастов, Сподарюшино, Дроновка, Безымено, Заречье-Второе, Мокрая Орловка (повреждён инфраструктурный объект), Козинка (повреждён частный дом), хутор Мухин (повреждена ЛЭП), Новая Таволжанка (повреждены три автомобиля), Шебекино, Середа, Муром.
ВСУ нанесли ракетный удар по центру города Кременная в Луганской народной республике, погибли два мирных жителя, ещё двое ранены. Более 11 тыс. человек в Кременной остались без света из-за атаки дрона-камикадзе на трансформатор.
Пятеро человек погибли, ещё трое ранены в результате подрыва на мине автобуса в посёлке Донецкий города Кировск в ЛНР, ведётся выяснение обстоятельств произошедшего.
В Бердянске (Запорожская область) под автомобиль женщины, которая является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заложили взрывное устройство. Когда женщина в него села, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в медицинском учреждении. 
Двое сотрудников МЧС ранены в результате детонации взрывоопасного предмета вечером 5 марта, когда они следовали к месту пожара в Горловке, ДНР.
ВСУ атаковали беспилотником автобусную остановку в Алёшках Херсонской области, ранены три мирных жителя.
 

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