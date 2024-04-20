Заметки к «битве вокруг Ильина»

1. Нас разводят как детей малых. Центр имени Ильина существует с лета прошлого года, и никого это не волновало, но стоило туда прийти Дугину — как внезапно прорезалась возмущённая общественность, вдруг обнаружившая, что такую неприязнь испытывает к этому самому Ильину, что аж кушать не может. Мне тут непросто — я Ильина никогда не числил в мыслителях первого ряда, и всегда к попыткам сделать из него официальный источник национальной мудрости относился скептически. Но тут же ежу понятно, что атака шла не на Ильина, а именно на Дугина, а это совсем другое дело.





2. С Дугиным всё куда интереснее. Опять-таки, я никогда не числил себя его последователем. Мои старые читатели ещё помнят, как некоторые патриотические публицисты пытались устроить мне выволочку за то, что я посмел поставить под сомнение ряд его тезисов. Но тут есть два момента. Во-первых, он-то действительно большой философ. И при этом никто из его противников (включая, например, и Б-А Леви, который даже попытался, но дал петуха) до сих пор так и не осилил сколь-нибудь качественной критики его идей — сплошная ругань и навешивание ярлыков. А во-вторых — и это то, что я когда-то назвал «загадкой Дугина» — именно его и его идеи своей главной мишенью избрал враг. И уже одно это заставляет отнестись к ним куда более внимательно: мышление — это то же оружие, и в данном случае — мы пока не понимаем толком как и куда, но оно «попадает».





3. Охи и ахи возмущённых дамочек обоего пола по поводу того, что это всё «мракобесие», «архаика», «против прогресса» и т.п. «гитлергитлер» — надлежит бестрепетно смывать в унитаз игнора. Настоящая философия это всегда слом табу, ревизия оснований, попрание устоев. Сократа, как мы помним, казнили «за развращение молодёжи», но в более подробной формулировке афинского суда это «развращение» определялось так: он, гад такой, посмел назвать освящённую богами любовь между мужчинами и юношами «скотством». Так что, в некотором смысле, его можно назвать первой жертвой «культуры отмены». Те устои, которые «гегелисты и нигилисты» ((с)Тургенев) шатали и попирали в XIX веке, давно уже не существуют, а вот то, наоборот, что они несли на своих собственных знамёнах — само уже давно превратилось в такие же скрепы, и подлинные мракобесы сегодня — те, кто стоят на их страже.





4. Куда важнее — и продуктивнее — попытка столкнуть в лоб именно советский извод Модерна с этой новой философией. То есть устроить прямо посреди 2024 года партсобрание, на котором торжественно пропесочить группу товарищей (включая, самое смешное, за компанию и Путина как любителя цитат из Ильина) за правый уклон. Здесь всплыло много неочевидных ранее дискурсивных ловушек, и за этим я как раз наблюдаю во все глаза. В конце концов, нельзя забывать, что наши враги — это, по сути, эволюционировавшие особым образом неотроцкисты, и тут буквально ex ungue Leonem. Но это уже совсем тонкие материи, что называется, «для понимающих».



