 

Еще один участник парада лжецов.

Незыгарь репостит Александра Шубина, ухитряющегося совмещать крайне левую идеологию и контроль за историографией России первой половины ХХ века - именно ему мы обязаны учебниками, прославляющими февральский антимонархический переворот, программами, в которых позитивно оценивается разрешение большевиками абортов и всё такое прочее.

Поскольку уже понятно, что лобовая атака "Ильин - нацист и гитлеровец" обречена на провал в виду того, что рассчитана на совсем невежд и не проходит элементарного фактчекинга, то Шубин берется за запасную позицию - "Ильин - фашистский идеолог".

Удобство апелляции к "фашизму" состоит в том, что леваки имеют привычку именовать "фашизмом" любую идеологию, которая им не нравится. Вспомним, например, как в начале 1930-х они по приказу Сталина именовали фашизмом... социал-демократию: "социал-фашизм" и считали социал-демократов более значимым врагом, чем гилеровцев.

"Фашизм" на новоязе левых - это любая идеология укрепления сильного суверенного национального государства, способного силой противодействовать внешним и внутренним угрозам суверенитету.

Поскольку Ильин безусловно придерживался такой идеологии, то его нет никакой проблемы объявить фашистом - как и Столыпина, Путина, Холмогорова, да хоть Сталина.

В качестве материала для обвинения Шубин использует статьи Ильина... с критикой фашизма. "О русском фашизме" (1928 г.) и "О фашизме" (1948 г.).

В обеих статьях Ильин подвергает фашизм серьезной, порой уничтожающей критике.

"Фашизм совершил целый ряд глубоких и серьезных ошибок, которые определили его политическую и историческую физиономию и придали самому названию его ту одиозную окраску, которую не устают подчеркивать его враги".

Ильин выдает исчерпывающий список того, что неприемлемо в фашизме нормальному консервативному патриоту любой цивилизованной страны:

1. Безрелигиозность. Враждебное отношение к христианству, к религиям, исповеданиям и церквам вообще.
2. Создание правого тоталитаризма как постоянного и якобы "идеального" строя.
3. Установление партийной монополии и вырастающей из нее коррупции и деморализации.
4. Уход в крайности национализма и воинственного шовинизма (национальная "мания грандиоза").
5. Смешение социальных реформ с социализмом и соскальзывание через тоталитаризм в огосударствление хозяйства.
6. Впадение в идолопоклоннический цезаризм с его демагогией, раболепством и деспотией.

Однако, будучи серьезным исследователем и политическим мыслителем, а не демагогом, он взвешивает: с одной стороны, с другой стороны. И вот эту взвешенность критики лжец Шубин и прочие красные лжецы и пытаются выдать за "Ильин - фашистский идеолог". То есть перед нами жульническая манипуляция.

Помимо узко практической цели - опрокинуть Дугина и его ВПШ, здесь, конечно, более глубокий слой с атакой лично на Путина и на его курс на строительство суверенного сильного государства. Если цитируемый Путиным Ильин - "фашист", то и сам Путин - "фашист", и РФ "фашистское государство", и СВО "фашистская агрессия", а Русская Весна и 30 сентября 2022 - "фашистский аншлюс".

Шубины и их покровители незамысловато мостят Путину дорогу в Гаагу. Причем если даже президент на коленях отречется от "фашиста Ильина" - это ничего не изменит, поскольку тем самым он только признал бы левацкое понимание фашизма как общего курса на суверенную национальную государственность.

Через атаку на Дугина с помощью лжи на Ильина леваки развернули атаку на Путина, характеризуя как "фашизм" его политику национального суверенитета.

Ничего удивительного в этом нет, поскольку всех леваков в мире контролирует главный сегодняшний враг России и всего человечества - Демпартия США.

Они, конечно, хотят и стремятся дискредитировать и уничтожить Путина и воссозданный им суверенитет России, а Ильин для них локальная точка приложения усилий.
 
Схема понятна. Логика понятна. Непонятно только одно - зачем путинское государство с упорством, достойным лучшего применения продолжает кормить, выгуливать и вычесывать левацких волков-демагогов, которые вопьются ему в руку? Неужели пример разгуливания, выгула и вычесывания либералов, которые в 2022 году все как один оказались открытыми внешними врагами, стремящимися к уничтожению государства, ничему не научил?

Леваки в апреле 2024 года открыто показали, что они думают о современной России, ее идеологии и политике - они считают нас "фашистами" и наши усилия по укреплению и расширению суверенитета страны - "фашизмом". Саморазоблачение, я бы сказал левацкий каминг-аут, получилось исчерпывающим. И пора сделать из этого оргвыводы.
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