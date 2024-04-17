Депутат Госдумы ополчился против учебного центра имени русского философа Ивана Ильина

Депутат Госдумы Владимир Исаков призвал "проверить" открытый при РГГУ учебный центр имени русского философа Ивана Ильина и направил запросы в Генпрокуратуру и Министерство науки и высшего образования, заявив, что "научный центр одного из ведущих вузов страны не может носить имя сторонника фашистских и националистических идей".

Ильин видел заслугу Гитлера в том, что тот "остановил процесс большевизации в Германии", однако с 1938 года критиковал германский нацизм, из-за чего гестапо наложила арест на печатные работы Ильина и запретила его публичные выступления, после чего философ переехал в Швейцарию, где оставался до конца жизни.

"Тут стало невозможно ни дышать, ни свободно работать, национал-социализм проповедует изуверскую доктрину, одни там обезумели, другие настолько глупы, что не понимают, куда это их ведет. Они ненавидят Россию, и теперь уже ясно видно, что никакой надежды на изменение положения нет", - писал Ильин в 1938 году.

После начала Великой Отечественной войны выступил в поддержку русского народа:

Главная трудность войны на Востоке возникает потому, что русский народ и русская армия воюют со старорусским ожесточением и стойкостью, что определенно не имеет ничего общего с большевизмом и большевистскими убеждениями. Советскому правительству тем или иным образом удалось пробудить национальный инстинкт самосохранения русского народа и использовать его. Когда надо, русский прибегает к своей древней стратегии – он делает войну для агрессора жестокой и беспощадной.

При этом Ильин остался критиком советской власти, признав лишь, что во время войны тоталитарная государственная форма оказалась уместна.







