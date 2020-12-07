 

Специалисты назвали симптомы, которые могут быть первыми признаками рака желудка

 
Затруднённое пищеварение, проблемы с глотанием и потеря веса могут быть первыми признаками рака желудка, сообщает британская благотворительная организация Cancer Research, занимающаяся изучением раковых заболеваний и способов их лечения.

По мнению специалистов из этой организации, трудности с глотанием, активная потеря веса, нарушение деятельности желудка, которое не проходит более трёх недель, а также чувство быстрого насыщения являются первыми признаками, при появлении которых человеку стоит показаться врачу для исключения рака желудка. Вышеперечисленное может также сопровождаться болью в области живота, слабостью в теле и кровотечением.

Подчёркивается, что краткосрочное наличие симптомов не означает начало развития рака желудка, однако если они наблюдаются некоторое время и не проходят, стоит обратиться к врачу.

 


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APN.ru