 

Украинцы атакуют российские регионы, убитый и раненые в Каховке, раненые в ДНР

Один мирный житель погиб и ещё четверо ранены в Каховке Херсонской области при обстреле города украинцами, двое из них в тяжёлом состоянии. Повреждён газопровод.
В Петровском районе Донецка украинским обстрелом ранен мужчина 1949 г.р., мужчина 1951 г.р. ранен при обстреле Авдеевки. 
В Калужской области эвакуировали часть жителей Тарусского района из-за упавшего воздушного шара со взрывчаткой, замаскированного под метеозонд.
После украинского удара по военному аэродрому в Джанкое начался сильный пожар, о масштабе потерь не сообщается. Для удара были использованы около 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, вероятно, запущенных со стороны Херсонской области.
В Мордовии Украина, по сведениям телеграм-каналов, атаковала с помощью беспилотника российский загоризонтный радар 29B6 «Контейнер» в городе Ковилкино.

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