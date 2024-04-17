Украинцы атакуют российские регионы, убитый и раненые в Каховке, раненые в ДНР

Один мирный житель погиб
и ещё четверо ранены в Каховке Херсонской области при обстреле города украинцами, двое из них в тяжёлом состоянии
. Повреждён газопровод.
В Петровском районе Донецка украинским обстрелом ранен
мужчина 1949 г.р., мужчина 1951 г.р. ранен
при обстреле Авдеевки.
В Калужской области эвакуировали
часть жителей Тарусского района из-за упавшего воздушного шара со взрывчаткой, замаскированного под метеозонд.
После украинского удара по военному аэродрому в Джанкое начался сильный пожар
, о масштабе потерь не сообщается. Для удара были использованы около 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, вероятно, запущенных со стороны Херсонской области.
В Мордовии Украина, по сведениям телеграм-каналов
, атаковала с помощью беспилотника российский загоризонтный радар 29B6 «Контейнер» в городе Ковилкино.