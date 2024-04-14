 

Украинцы атакуют российские регионы, убитые в Херсонской области, раненые в ДНР

 

Два человека (в Каховке и селе Царском) погибли в результате обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ. В Царском также ранен пожилой мужчина получил осколочные ранения.

В Никитском районе Горловки огнеборцы МЧС России тушили пожар: частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака украинских БПЛА, ранены двое сотрудников МЧС России.

Совершена очередная украинская атака дроном по пассажирскому автобусу. В районе поселка Александровка под Донецком в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на автобус, ранена женщина. Автобус значительно повреждён. 

Украинцы не только атакуют дронами мирное население, но и препятствуют возможности оказать помощь раненым.

 


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