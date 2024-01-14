Блокаторы пубертата могут снизить интеллект подростков, которым их дают для "смены пола"

Как пишет "Дейли Мейл", Салли Баксендейл, профессор клинической нейропсихологии в Университетском колледже Лондона, призвала к срочному исследованию влияния блокаторов пубертата на функции мозга детей, которым их прописывают для "смены пола", то есть, фактически, торможения полового созревания. Вплоть до прошлого года такая практика бытовала в государственной медицинской системе (NHS) Британии, и она до сих пор сохраняется в частных клиниках. Теперь же выясняется, что блокаторы пубертата могут тормозить не только половое созревание, но и развитие умственных способностей.

Исследование, в котором приняли участие 25 девочек, получавших блокаторы полового созревания, показало, что их IQ снизился в среднем на семь пунктов. У одной пациентки наблюдалось снижение на 15 пунктов и более. "Молодые люди и их семьи не могут дать по-настоящему информированное согласие на такое лечение, поскольку их врачи не могут сказать им, какими будут долгосрочные последствия для их когнитивного развития", - сказала профессор Баксендейл.





