 

ФСБ в Смоленской области рассекретила документы о фальсификации "Катынского дела"

 

Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архив, где содержалась информация о фальсификации германскими спецслужбами «Катынского дела». Большая часть архива состоит из допросов поляков, которые были на службе у немцев в Смоленской области. На одном из таких допросов уроженец Польши Эдуард Потканский заявил, что летом 1943 года немцы показали им могилы с 12 тысячами польских офицеров в Катынском лесу. По его словам, по лежавшим вокруг вещам было видно, что захоронения совсем свежие, так как польские деньги, личные письма и документы были почти как новые. По версии нацистов, сотрудники НКВД расправились с польскими офицерами в 1939 году, но деньги и документы не могли бы сохранить такой вид, если бы находились в земле с 1939 года.


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