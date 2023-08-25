В Смоленской области нашли древнейшую в России дорогу, ей 1100 лет

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Российские археологи обнаружили на территории Гнёздовского археологического комплекса в Смоленской области пока самую древнюю в России непрерывно действующую дорогу, её возраст составляет примерно 1 100 лет. Учёные считают, что она была сухопутной частью торгового пути "из варяг в греки". Ранее предполагалось, что эта дорога, которой пользуются местные жители, появилась не ранее XVII века, но сканирование показало, что раньше на месте этой дороги (ведущей через могильники) не было никаких объектов, то есть она проходит там с того же времени, как в этой местности появились древние курганы, а не была проложена с уничтожением этих насыпей. Таким образом, вероятно, что дорога была составной частью сухопутного отрезка этого торгового маршрута, по которому экипажи торговых кораблей и боевых суден варягов волокли свои суда между речными системами Днепра и Западной Двины.
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APN.ru