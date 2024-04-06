МИД Таджикистана отверг заявление секретаря Совбеза РФ

Министерство иностранных дел Таджикистана отвергло заявления о вербовке посольством Украины в Душанбе наёмников для участия в боевых действий против РФ. «Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — заявил Самади, комментируя слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что посольство Украины в Таджикистане вербует наёмников для участия в боевых действиях против России.

Ранее президент Таджикистана Рахмон рассказал, что со времени обретения Таджикистаном независимости 17 раз были приняты документы об амнистии и более 170 тыс. преступников были освобождены от наказания. Благодаря принятым в Таджикистане законам о добровольном отказе от участия в экстремистском сообществе за последние десять лет 1 640 человек вернулись на родину и избежали наказания.