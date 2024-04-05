Президент Таджикистана рассказал, как более 170 тыс. преступников были освобождены от наказания и возвращены к мирной жизни

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал, что за последние три года 24 гражданина Таджикистана совершили террористические преступления за границей. Но республика помогает экстремистам вернуться к мирной жизни. За период с момента обретения Таджикистаном независимости семнадцать раз были приняты документы об амнистии и более 170 тыс. преступников были освобождены от наказания. Благодаря принятым в стране законам о добровольном отказе от участия в экстремистском сообществе за последние десять лет 1 640 человек вернулись на родину и избежали наказания.

В Москве тридцатипятилетний гражданин Таджикистана приставал к десятилетним детям в надземном переходе и домогался их, угрожая расправой. Возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой или причинением тяжкого вреда здоровью»).





В Уфе в противотуберкулезном диспансере на улице Сагит Агиша ученик 52 уфимской школы одиннадцатилетний Мухамедюсуф Н. угрожая физической расправой, заставил 7-летнего Руслана и 10-летнего Альфреда (их имена изменены) заняться оральным сексом друг с другом. По данным телеграм-канала "Многонационал", отцом Мухамедюсуфа является бизнесмен Музоффар, торгующий на Свердловском рынке Уфы, все они граждане России.

В Тюмени сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели рейды по ночным заведениям города и выявили 21 иностранца, нарушивших российское миграционное законодательство.



В Краснодаре в результате рейда в одном из хостелов выявлено 30 мигрантов, находящихся на территории РФ незаконно.