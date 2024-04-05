Мужчина убил женщину и пятнадцатилетнюю девочку ради 300 рублей и получил за это 13 лет

Суд в Приморском крае огласил приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который почти 19 лет назад убил женщину и её несовершеннолетнюю дочь ради трёхсот рублей. По данным следствия, в октябре 2005 года в посёлке Кировский подсудимый проник в дом, где проживали женщина и ее пятнадцатилетняя дочь, убил их ножом и молотком, похитил найденные в жилище 300 рублей и скрылся с места преступления. Его смогли задержать лишь в ноябре 2021 года и признали виновным лишь по статьям 105 и 162 УК РФ ("Разбой с применением предметов, использованных в качестве оружия, незаконным проникновением в жилище и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"). За двойное убийство, в том числе несовершеннолетней, ему дали 13 лет.