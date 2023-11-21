 

Отцу, убившему дочь за любовь к русскому парню, дали семь лет

В посёлке Уруссу Ютазинского района Татарстана отец-азербайджанец убил семнадцатилетнюю дочь, узнав, что она беременна от русского парня и они хотят пожениться. Через три недели девушке Сабине исполнялось восемнадцать лет. Отец сперва ударил её так, что она потеряла сознание (изначально, после убийства шла речь о том, что он её "жестоко избил", потом появилась версия "столкнул с лестницы"), и утопил в реке Ик. Девушка умерла от утопления. Её несколько дней искали волонтёры "Лизы Алерт", потом отец сознался в убийстве. Российские СМИ подали это так, что он "не выдержал позора". Ему грозило до двадцати лет лишения свободы, но дали семь.
По непроверенным (распространяемым в соцсетях) данным, отец девушки ранее уже сидел за убийство.
Здесь можно прочесть характерные комментарии оправдателей убийства девушки. 


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