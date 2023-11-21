Отцу, убившему дочь за любовь к русскому парню, дали семь лет

В посёлке Уруссу Ютазинского района Татарстана отец-азербайджанец убил семнадцатилетнюю дочь, узнав, что она беременна от русского парня и они хотят пожениться. Через три недели девушке Сабине исполнялось восемнадцать лет. Отец сперва ударил её так, что она потеряла сознание (изначально, после убийства шла речь о том, что он её "жестоко избил ", потом появилась версия "столкнул с лестницы" ), и утопил в реке Ик. Девушка умерла от утопления. Её несколько дней искали волонтёры "Лизы Алерт", потом отец сознался в убийстве. Российские СМИ подали это так, что он "не выдержал позора". Ему грозило до двадцати лет лишения свободы, но дали семь.

По непроверенным (распространяемым в соцсетях) данным, отец девушки ранее уже сидел за убийство.

Здесь можно прочесть характерные комментарии оправдателей убийства девушки.







