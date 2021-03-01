 

Приезжий из Средней Азии убил семью в Нижегородской области

 

Рабочий Шомастон Темиров, мигрант из Узбекистана, убил семью в посёлке Кудьма под Нижним Новгородом. 

По версии следствия, 28 февраля рабочий расправился с пожилой парой, их невесткой и пятилетним внуком. Сын убитых пенсионеров в момент трагедии был в другом регионе, четырнадцатилетняя внучка — на занятиях. 

Помимо убийства четверых человек, Темиров также изнасиловал женщинуПосле этого он собрал по дому ценности и сбежал.

Был задержан по плану "Перехват" с таксистом, который его вёз. "Он заплатил таксисту 45 тыс. рублей, собирался ехать в Санкт-Петербург". Вместе с ним по подозрению в убийстве были задержаны соучастники, помогавшие ему скрыться. 


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