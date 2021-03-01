Приезжий из Средней Азии убил семью в Нижегородской области

Рабочий Шомастон Темиров, мигрант из Узбекистана, убил семью в посёлке Кудьма под Нижним Новгородом.

По версии следствия, 28 февраля рабочий расправился с пожилой парой, их невесткой и пятилетним внуком. Сын убитых пенсионеров в момент трагедии был в другом регионе, четырнадцатилетняя внучка — на занятиях.

Помимо убийства четверых человек, Темиров также изнасиловал женщину. После этого он собрал по дому ценности и сбежал.

Был задержан по плану "Перехват" с таксистом, который его вёз. "Он заплатил таксисту 45 тыс. рублей, собирался ехать в Санкт-Петербург". Вместе с ним по подозрению в убийстве были задержаны соучастники, помогавшие ему скрыться.

