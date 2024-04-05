 

В России снизилось число людей, желающих мирных переговоров; в Белгородской области иконы и письма бойцам выкинули в мусор

По данным Левада-центра (признан Минюстом РФ иноагентом), число людей в РФ, желающих ведения мирных переговоров с Украиной несколько снизилось: в ноябре 2023 года их было 57%, сейчас -- 48%. При этом число людей, желающих продолжения войны, всё равно меньше: их 40%, и это число довольно стабильно уже почти год (в мае 2023 года -- 48%). 
48% опрошенных россиян по-прежнему ожидают второй волны мобилизации в ближайшие три месяца.
Поддерживают присоединение Крыма к России 91% россиян, и это высочайший показатель за десять лет (даже в марте 2014 года -- 89%). 

 

В Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, предназначенную для бойцов специальной военной операции. Выброшенными оказались медикаменты, предметы гигиены, продукты, включая суповые наборы, тушенку, крупы и специи, а также одежда для военнослужащих, в том числе сшитые специально для стрельбы варежки и сотни трусов. По словам корреспондента Светланы Матушкиной, произошедшее возмутило население поселка, десятки жителей которого своими руками изготавливают гуманитарную помощь для участников спецоперации. «Одна из наших коллег днем вяжет сети, а вечерами она шьет еще дополнительно трусы. У нее практически личной жизни не осталось. Она все для ребят. Все для СВО. И вдруг такое. Мы вывозили оттуда [вещи] буквально машинами», — рассказала жительница поселка Гульзада Березина, добавив, что все найденные на помойке вещи перестирали.

Особенно возмутили волонтеров выброшенные иконы и письма для военнослужащих. Как отметила корреспондент, их вместе с одеждой, продуктами и медикаментами передадут адресатам в зоне СВО, а теплые одеяла и постельное белье отправят в госпиталь. Она также сообщила, что местные жители догадываются, кто мог избавиться от гуманитарной помощи и уже передали всю информацию в полицию.



 

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