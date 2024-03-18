 

Число предполагаемых случаев аутизма выросло в Британии в пять раз за пять лет

Популярная британская газета "Дейли Мейл" пишет о "сейсмическом" росте числа возможных случаев аутизма. Статистика ожидающих в очереди на постановку этого диагноза ведётся с 2019 года. В декабре 2019 года в списке было 32 220 человек, в декабре 2023-го -- 172 040. Число людей, ожидающих постановки диагноза дольше трёх месяцев, за это время выросло в шесть раз. 
Отчасти этот взрывной рост происходит потому, что расширился сам спектр оценки: состояний, которые теперь считаются проявлениями аутизма, стало значительно больше. Это же касается и роста числа депрессий.
С другой стороны, профессор Фрэнк Фуреди, социолог из Кентского университета, отмечает:
"То, что раньше считалось экзистенциальными проблемами молодости – разрыв отношений, неудачи, нежелание быть частью чего–либо - обычные трудности, связанные с поиском собственного пути в жизни, стали считаться проблемами психического здоровья. Мы создали кризис психического здоровья, переосмыслив проблемы повседневной жизни таким образом. Мы лишаем молодых людей чувства, что они могут взять на себя ответственность за свою жизнь и контролировать происходящее. Если у вас проблемы с психическим здоровьем, как вы можете взять на себя ответственность и взять под контроль свою судьбу? В ту минуту, когда что-то идёт не так, как обычно, как только у вас возникает напряжённость на работе, это превращается в проблему стресса и депрессии".

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