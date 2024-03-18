Число предполагаемых случаев аутизма выросло в Британии в пять раз за пять лет

Мы создали кризис психического здоровья, переосмыслив проблемы повседневной жизни таким образом.

Мы лишаем молодых людей чувства, что они могут взять на себя ответственность за свою жизнь и контролировать происходящее.

Если у вас проблемы с психическим здоровьем, как вы можете взять на себя ответственность и взять под контроль свою судьбу?

В ту минуту, когда что-то идёт не так, как обычно, как только у вас возникает напряжённость на работе, это превращается в проблему стресса и депрессии".