Число россиян, не желающих зависеть от пособий государства, выросло до 21%

По данным опроса Центра полевых исследований ИНСАП РАНХиГС, растёт число россиян, которые не нуждаются в каких-либо пособиях от государства: в 2023 году их доля составляла 16%, а в 2024 году - уже 21%.

29% опрошенных сообщили, что у них вырос трудовой доход, увеличилось число тех, кто утверждает, что найти работу сейчас легко: доля таких ответов с 33% в прошлом году увеличилась до 40% в 2024 году.

По данным ВЦИОМа, сегодня россияне при выборе работы в меньшей степени руководствуются размером зарплаты, чем это было ранее: сейчас ответ о приоритете размера зарплаты дают 50% опрошенных, в то время как в 2004-2009 гг. это были 74%. В настоящее время большее значение прибрели удобный график работы (2024 г. — 31%, 2004 г. — 21%), а также возможность установления хороших отношений с коллективом, начальством (2024 г. — 17%, 2004 г. — 6%).