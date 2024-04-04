77% московских родителей сказали, что их дети играют в видеоигры, 55% хотят, чтобы дети стали разработчиками игр

Согласно исследованию Агентства креативных индустрий и аналитического центра НАФИ, 77% московских родителей отмечают, что их дети играют в видеоигры, 51% родителей относятся к этому положительно. Отрицательное отношение высказали 35% опрошенных.

48% опрошенных москвичей время от времени проводят время за игрой в компьютер или телефон вместе со своими детьми (среди мужчин 57%). Около 60% родителей контролируют время, которое проводят дети за видеоиграми. 76% думают, что видеоигры прививают детям какие-то полезные навыки. 55% родителей хотели бы, чтобы их дети стали разработчиками игр.



