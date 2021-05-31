 

43% подростков не делятся переживаниями с родителями

 

В сообщении пресс-службы "ВКонтакте" по итогам проведённого исследования говорится:

"Почти половина респондентов считает свои отношения с родителями хорошими, несмотря на редкие споры. При этом, по мнению 29% опрошенных, из-за контроля со стороны родителей отношения становятся хуже: появляется больше конфликтов. В итоге 43% подростков не делятся переживаниями с родителями".

Основные причины -- страх ссор и осуждения (отметили 47% опрошенных) или непонимание (44%). 35% утверждают, что ничего не скрывают от родителей. 

Примерно 75% родителей беспокоятся, что их дети могут контактировать с подозрительными людьми, 44% уверены, что ребёнок что-то скрывает.

Девушки в основном не рассказывают родителям о своём настроении, а юноши скрывают итоги своей успеваемости. В целом родители сильнее контролируют девушек -- и они же чаще отрицательно к этому относятся.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пассажир для Лукашенко

Пассажир для Лукашенко

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Какое место у интеллектуалов в России?

Какое место у интеллектуалов в России?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Зеленский: настоящее союзное государство России и Белоруссии представляло бы опасность

  • 23:19
  • 225

Сотрудники "Би-Би-Си" недовольны устройствами для "социального дистанцирования"

  • 23:09
  • 219

Озабоченность американцев "изменением климата" зависит от возраста

  • 19:32
  • 218

43% подростков не делятся переживаниями с родителями

  • 18:49
  • 219

В Китае разрешили троих детей

  • 18:35
  • 234
Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru