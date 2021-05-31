В сообщении пресс-службы "ВКонтакте" по итогам проведённого исследования говорится:

"Почти половина респондентов считает свои отношения с родителями хорошими, несмотря на редкие споры. При этом, по мнению 29% опрошенных, из-за контроля со стороны родителей отношения становятся хуже: появляется больше конфликтов. В итоге 43% подростков не делятся переживаниями с родителями".

Основные причины -- страх ссор и осуждения (отметили 47% опрошенных) или непонимание (44%). 35% утверждают, что ничего не скрывают от родителей.



Примерно 75% родителей беспокоятся, что их дети могут контактировать с подозрительными людьми, 44% уверены, что ребёнок что-то скрывает.

Девушки в основном не рассказывают родителям о своём настроении, а юноши скрывают итоги своей успеваемости. В целом родители сильнее контролируют девушек -- и они же чаще отрицательно к этому относятся.



