43% подростков не делятся переживаниями с родителями

В сообщении пресс-службы "ВКонтакте" по итогам проведённого исследования говорится:
Основные причины -- страх ссор и осуждения (отметили 47% опрошенных) или непонимание (44%). 35% утверждают, что ничего не скрывают от родителей.
Примерно 75% родителей беспокоятся, что их дети могут контактировать с подозрительными людьми, 44% уверены, что ребёнок что-то скрывает.
Девушки в основном не рассказывают родителям о своём настроении, а юноши скрывают итоги своей успеваемости. В целом родители сильнее контролируют девушек -- и они же чаще отрицательно к этому относятся.