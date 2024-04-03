Молодые американцы поддерживают палестинцев чаще, чем евреев

По данным опроса Исследовательского центра Пью, каждый третий взрослый американец младше тридцати лет симпатизирует палестинцам в конфликте Израиля с Палестиной, лишь 14% в этой возрастной группе симпатизируют израильтянам. Американцы более старшего возраста чаще симпатизируют Израилю; среди людей старше 65 лет таких 47%, лишь 9% в этой возрастной группе симпатизируют Палестине.

Но даже среди молодёжи заметно расхождение во взглядах между республиканцами и демократами: республиканцы чаще поддерживают Израиль, демократы -- Палестину.

Кроме того, американцы младше 30 лет поровну видят участившуюся дискриминацию евреев и арабов (по 47%), в то время как американцы старше 65 лет видят участившуюся дискриминацию евреев (73%) гораздо чаще, чем арабов (38%).

70% американских мусульман считают , что дискриминация против них с начала конфликта увеличилась, только 6% американских мусульман считают, что США правильно выдерживают баланс интересов в конфликте Израиля с Палестиной.