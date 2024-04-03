 

Молодые американцы поддерживают палестинцев чаще, чем евреев

По данным опроса Исследовательского центра Пью, каждый третий взрослый американец младше тридцати лет симпатизирует палестинцам в конфликте Израиля с Палестиной, лишь 14% в этой возрастной группе симпатизируют израильтянам. Американцы более старшего возраста чаще симпатизируют Израилю; среди людей старше 65 лет таких 47%, лишь 9% в этой возрастной группе симпатизируют Палестине. 
Но даже среди молодёжи заметно расхождение во взглядах между республиканцами и демократами: республиканцы чаще поддерживают Израиль, демократы -- Палестину.
Кроме того, американцы младше 30 лет поровну видят участившуюся дискриминацию евреев и арабов (по 47%), в то время как американцы старше 65 лет видят участившуюся дискриминацию евреев (73%) гораздо чаще, чем арабов (38%). 
70% американских мусульман считают, что дискриминация против них с начала конфликта увеличилась, только 6% американских мусульман считают, что США правильно выдерживают баланс интересов в конфликте Израиля с Палестиной. 
94% американских евреев считают, что в США есть хотя бы некоторая дискриминация евреев; 72% считают, что её много.
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