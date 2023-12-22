Американская молодёжь чаще поддерживает палестинцев, чем евреев

По данным "Вашингтон Пост" (со ссылкой на данные британского аналитического центра YouGov), 28% опрошенных представителей американской молодёжи в возрасте от 18 до 29 лет высказали пропалестинские взгляды, и только 20% заявили о поддержке Израиля. Наиболее высокой оказалась доля молодых американцев, сочувствующих как израильтянам, так и палестинцам, — 31%. Чем старше были участники опроса, тем сильнее среди них поддержка Израиля. В возрастной группе 18-29 лет только 14% американцев считают, что США очень важно поддерживать Израиль, в то время как среди людей старше 65 лет так считают две трети опрошенных. Предположительно, произошло снижение поддержи Израиля потому, что американская молодёжь начала воспринимать палестинцев как "цветных", восставших против "белой агрессии" Израиля. Кроме того, молодёжь гораздо менее религиозна, такие библейские понятия, как "Иерусалим" или "Галилея", ей ничего не говорят, молодёжь не связывает их с евреями.







