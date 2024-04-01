МВД внесло в правительство законопроект об ужесточении контроля над мигрантами

МВД РФ внесло в правительство проект федерального закона "Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации", который расширяет правовые основания "для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением" в России иностранцев.

В том числе закон устанавливает "правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, цифрового профиля иностранца, контролируемого режима пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан, усиления контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу, внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов, а также запрет государственным органам, организациям, физическим и юридическим лицам оказания нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения на территории Российской Федерации иностранных граждан", пишет Интерфакс.

В законопроекте предусмотрены обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в РФ; вводится понятие режима "контролируемого пребывания", который будет устанавливаться в отношении незаконно находящихся в России иностранцев, а также в отношении лиц, к которым органами государственной власти приняты решения, препятствующие их выезду из РФ; цифровой профиль иностранного гражданина будет представлять собой совокупность сведений об иностранном гражданине, содержащихся в информационных системах государственных органов и организаций, которые связаны единым уникальным идентификатором; вводится единый документ, удостоверяющий личность иностранцев на территории России, который заменит собой все выдаваемые сегодня миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране; срок временного пребывания в РФ иностранцев теперь составит не более 90 дней суммарно в течение календарного года (сейчас это 90 дней в течение полугода); вводится соглашение о лояльности - согласие иностранного гражданина с возможным ограничением его права на въезд в РФ, пребывание и проживание на территории страны в случае нарушения российского законодательства.