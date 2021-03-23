В первом чтении принят закон об обязательной дактилоскопии мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ в безвизовом режиме, в том числе в целях ведения трудовой деятельности.
Законопроектом предлагается внести изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и закон "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ", предусмотрев положения, "обеспечивающие прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, находящихся на территории РФ длительный срок (более 90 дней суммарно в течение календарного года)".
Для иностранных граждан, прибывших в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, предлагается установить обязанность прохождения указанных процедур в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ.
В случае уклонения от данных требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращён. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности их пребывания в России.
Также законопроектом предлагается установить, что "срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключённого трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), продлевается на срок его действия". В случае заключения трудового договора на неопределённый срок, пребывание мигранта продлевается на срок до одного года с даты его въезда в РФ.