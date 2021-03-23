В первом чтении принят закон об обязательной дактилоскопии мигрантов

Для иностранных граждан, прибывших в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, предлагается установить обязанность прохождения указанных процедур в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ.

В случае уклонения от данных требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращён. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности их пребывания в России.

Также законопроектом предлагается установить, что "срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключённого трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), продлевается на срок его действия". В случае заключения трудового договора на неопределённый срок, пребывание мигранта продлевается на срок до одного года с даты его въезда в РФ.