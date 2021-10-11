 

МВД придумывает новые правила для мигрантов, к январю приедут 10 000 узбеков

 

В МВД решили изменить правовой режим пребывания иностранцев в России и ввести три миграционных режима - краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание. Долгосрочное пребывание заменит разрешение на временное пребывание (РВП), а постоянное проживание будет действовать бессрочно, предполагает получение вида на жительство и открывает возможность приобретения гражданства.

Режим краткосрочного пребывания будет предоставляться иностранцу на срок до 90 суток со дня въезда. 

Чтобы получить право на длительное пребывание в России, мигрант должен будет получить цифровой профиль в государственной информационной системе и единый документ с электронным носителем информации.

Предоставлять иностранцу право постоянного проживания будет межведомственная комиссия региона.

Иностранцы, обучавшиеся в России, смогут рассчитывать на упрощённый порядок получения российского гражданства.

Также МВД предложило ввести реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, а бумажные разрешительные документы заменить электронной записью в цифровом профиле. Работодатель из реестра сможет привлекать на одобренную вакансию любого иностранца, включённого в государственный реестр иностранных работников, заявил замминистра.

Медицинское освидетельствование, биометрическая регистрация мигрантов, выдача им единого документа и полисов медицинского страхования будут выведены за пределы России; предполагается, что там же (в стране исхода) будет проходить подбор потенциального работодателя.

По словам первого замминистра внутренних дел Александра Горового, "при въезде иностранец будет принимать соглашение о лояльности, нарушение которого может повлечь утрату права на нахождение в России. Такое соглашение представляет собой письменное обязательство соблюдать правила и нормы поведения, принятые в российском обществе, воздерживаться от участия в нарушении общественного порядка, от злоупотребления правом на свободу информации, включая попытки дискредитации или склонения к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей".

 

Ещё до середины января 2022 года в РФ прибудут 10 000 мигрантов из Узбекистана. Предполагается, что они будут заниматься строительством.


 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Русский менталитет как он есть
» Политика замещающей миграции в России – последствия и альтернативы
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Люди стоят денег

Люди стоят денег

Европа на приёме у психотерапевта

Европа на приёме у психотерапевта

Франция: \

Франция: "медицинские пустоши" и социальный обман

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Чубайс предсказывает РФ особенные проблемы, а Сурков – "безлюдную демократию"

  • 22:25
  • 192

В Москве до сих пор нет коллективного иммунитета, РФ не даёт Украине вакцинироваться "как в Европе"

  • 22:05
  • 174

Долг беднейших стран мира достиг рекордных $860 млрд, госдолг США в 30 раз больше

  • 21:44
  • 181

МВД придумывает новые правила для мигрантов, к январю приедут 10 000 узбеков

  • 20:43
  • 178

Цены на нефть растут, бензин в РФ дорожает

  • 20:30
  • 249

Сентябрь 2021 года в России оказался рекордно холодным

  • 20:18
  • 187
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru