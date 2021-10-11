МВД придумывает новые правила для мигрантов, к январю приедут 10 000 узбеков

В МВД решили изменить правовой режим пребывания иностранцев в России и ввести три миграционных режима - краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание. Долгосрочное пребывание заменит разрешение на временное пребывание (РВП), а постоянное проживание будет действовать бессрочно, предполагает получение вида на жительство и открывает возможность приобретения гражданства.

Режим краткосрочного пребывания будет предоставляться иностранцу на срок до 90 суток со дня въезда.

Чтобы получить право на длительное пребывание в России, мигрант должен будет получить цифровой профиль в государственной информационной системе и единый документ с электронным носителем информации.

Предоставлять иностранцу право постоянного проживания будет межведомственная комиссия региона.

Иностранцы, обучавшиеся в России, смогут рассчитывать на упрощённый порядок получения российского гражданства.

Также МВД предложило ввести реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, а бумажные разрешительные документы заменить электронной записью в цифровом профиле. Работодатель из реестра сможет привлекать на одобренную вакансию любого иностранца, включённого в государственный реестр иностранных работников, заявил замминистра.

Медицинское освидетельствование, биометрическая регистрация мигрантов, выдача им единого документа и полисов медицинского страхования будут выведены за пределы России; предполагается, что там же (в стране исхода) будет проходить подбор потенциального работодателя.

По словам первого замминистра внутренних дел Александра Горового, "при въезде иностранец будет принимать соглашение о лояльности, нарушение которого может повлечь утрату права на нахождение в России. Такое соглашение представляет собой письменное обязательство соблюдать правила и нормы поведения, принятые в российском обществе, воздерживаться от участия в нарушении общественного порядка, от злоупотребления правом на свободу информации, включая попытки дискредитации или склонения к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей".

Ещё до середины января 2022 года в РФ прибудут 10 000 мигрантов из Узбекистана. Предполагается, что они будут заниматься строительством.







