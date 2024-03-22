Украинцы атаковали роддом Белгорода, погибшие в Белгороде и Донецке

В Белгороде украинский снаряд попал в роддом на Архиерейской улице. Выбиты стекла, частично поврежден фасад, женщин эвакуировали в другой перинатальный центр. В результате утреннего обстрела города пострадали три человека, одна женщина погибла.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что "по предварительным данным, пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома".

Грайворонский городской округ остаётся без света; обстрелами повреждён и газопровод, отчего без газа остались абоненты сёл Дунайка, Мощёное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка.