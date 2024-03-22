 

Украинцы атаковали роддом Белгорода, погибшие в Белгороде и Донецке

 

В Белгороде украинский снаряд попал в роддом на Архиерейской улице. Выбиты стекла, частично поврежден фасад, женщин эвакуировали в другой перинатальный центр. В результате утреннего обстрела города пострадали три человека, одна женщина погибла.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что "по предварительным данным, пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома".

Грайворонский городской округ остаётся без света; обстрелами повреждён и газопровод, отчего без газа остались абоненты сёл Дунайка, Мощёное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка.

 

Женщина 1994 г.р. погибла в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Донецке, повреждён частный жилой дом в Горловке.
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