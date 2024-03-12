Украинцы атаковали администрацию в Белгороде и многоквартирный дом в Донецке, раненые в Белгороде и ДНР

Вооруженные силу Украины обстреляли многоквартирный жилой дом по улице Маршала Жукова Куйбышевского района Донецка, дом повреждён, подробности о возможных жертвах уточняются. В результате сброса взрывчатки с беспилотника в Донецке ранена мирная жительница. Мужчина подорвался на мине "лепесток" в посёлке шахты имени Гагарина.

Гуманитарный конвой из Башкирии был атакован беспилотником под Донецком. Удар прицельно наносился в кабину, однако фура шла на большой скорости, оператор дрона промахнулся, и после детонации заряда машину посекло осколками. Никто не пострадал, машина повреждена.

В результате сброса взрывчатки с беспилотника ранен мирный житель в центре Горловки. Также повреждён трамвай у дворца культуры имени Н.А. Изотова.

В Белгороде беспилотник атаковал здание городской администрации, ранены две женщины, выбиты окна, посечён фасад. Затем БПЛА упал на крышу торгового центра в Белгороде, повреждён легковой автомобиль.

Второй раз за день обстреляно белгородское Шебекино, загорелся частный жилой дом.

В Курске школьники переведены на удалёнку из-за опасности обстрелов.

В Белгороде остановлен плановый приём в поликлиниках.