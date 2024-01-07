 

Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке обстреляна больница

Три человека ранены в результате украинского обстрела больницы №6 в Донецке, также повреждены частные дома, теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция, автотранспорт. Ещё один человек пострадал при обстреле Куйбышевского района города.
В Херсонской области украинцы ежедневно обстреливают Каховку, Новую Каховку, Таврийск, Алёшки, Голую Пристань; в особенности достается Алёшкам и Новой Каховке.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Наумовка, Красный Хутор, Красный Октябрь, Щетиновка, Устинка, Богун-Городок, хутор Старый, Пороз, Шебекинский городской округ.

 

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