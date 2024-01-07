Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке обстреляна больница

Три человека ранены
в результате украинского обстрела больницы №6 в Донецке, также повреждены частные дома, теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция, автотранспорт. Ещё один человек пострадал
при обстреле Куйбышевского района города.
В Херсонской области украинцы ежедневно обстреливают Каховку, Новую Каховку, Таврийск, Алёшки, Голую Пристань; в особенности достается Алёшкам и Новой Каховке.
В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Наумовка, Красный Хутор, Красный Октябрь, Щетиновка, Устинка, Богун-Городок, хутор Старый, Пороз, Шебекинский городской округ.