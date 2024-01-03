Украинцы атакуют российские регионы, США разрешили Киеву принимать решения о дальности ударов "хаймарсами"

За второе января в Белгороде и Белгородском районе повреждены
более семидесяти домов (67 из них -- частные, четыре -- многоквартирные) и около сорока пяти транспортных средств.
В селе Солоти Валуйского района Белгородской области ранена
четырнадцатилетняя девочка, также в селе повреждены
два частных дома и ЛЭП.
"После работы системы ПВО повреждения
выявлены в поселке Разумное - пострадали семь частных жилых домовладений, один гараж, четыре автомобиля. В поселке Северный разрушения получил один частный жилой дом, в Беловском сельском поселении - четыре частных домовладения и один автомобиль, в Тавровском сельском поселении - шесть частных домовладений, один гараж и один автомобиль, в Дубовском сельском поселении - три частных домовладения и один автомобиль, в Новосадовском сельском поселении - одно частное домовладение и один автомобиль".
В Курской области из-за украинской атаки на подстанцию в Железногорском районе остались без света
несколько населённых пунктов, из-за вызванного скачком напряжения прорыва теплотрассы без отопления
остались 17 многоквартирных жилых домов Железногорска.
В Горловке, ДНР, обстрелом повреждено
здание школы-интерната №9.
Вооружённые силы Украины теперь начнут самостоятельно определять, на какое расстояние будут наноситься удары реактивных систем залпового огня "Хаймарс", заявила
посол США в Киеве Бриджит Бринк.