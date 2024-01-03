 

Украинцы атакуют российские регионы, США разрешили Киеву принимать решения о дальности ударов "хаймарсами"

С утра третьего января украинцы дважды обстреляли Белгород.
За второе января в Белгороде и Белгородском районе повреждены более семидесяти домов (67 из них -- частные, четыре -- многоквартирные) и около сорока пяти транспортных средств.
В селе Солоти Валуйского района Белгородской области ранена четырнадцатилетняя девочка, также в селе повреждены два частных дома и ЛЭП.
"После работы системы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное - пострадали семь частных жилых домовладений, один гараж, четыре автомобиля. В поселке Северный разрушения получил один частный жилой дом, в Беловском сельском поселении - четыре частных домовладения и один автомобиль, в Тавровском сельском поселении - шесть частных домовладений, один гараж и один автомобиль, в Дубовском сельском поселении - три частных домовладения и один автомобиль, в Новосадовском сельском поселении - одно частное домовладение и один автомобиль".

В Курской области из-за украинской атаки на подстанцию в Железногорском районе остались без света несколько населённых пунктов, из-за вызванного скачком напряжения прорыва теплотрассы без отопления остались 17 многоквартирных жилых домов Железногорска.
В Горловке, ДНР, обстрелом повреждено здание школы-интерната №9.

Вооружённые силы Украины теперь начнут самостоятельно определять, на какое расстояние будут наноситься удары реактивных систем залпового огня "Хаймарс", заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк.
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