За неделю при обстрелах Белгородской области ранены 93 человека и 11 погибли

диверсионно-разведывательным группам" в приграничных районах:

В Курской области ВС РФ ведут огонь по "

"Выполняя задачи в составе разведывательно-ударных контуров артиллерийские расчёты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и миномётными расчетами в круглосуточном режиме".