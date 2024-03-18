 

За неделю при обстрелах Белгородской области ранены 93 человека и 11 погибли

Минздрав Белгородской области сообщает, что за неделю от украинских обстрелов Белгородской области 93 человека пострадали, 11 погибли. Девять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.  
Только на утро 18 марта уже известно о девяти пострадавших за день: восемь человек, среди них пятнадцатилетний подросток, ранены ночью в Октябрьском, в нескольких квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна, посечены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке, повреждены четыре автомобиля и автобус. Уже утром при обстреле Белгорода ранен ещё один человек,  повреждены автомобиль, автобус и хозяйственный субъект.
 
В Курской области ВС РФ ведут огонь по "диверсионно-разведывательным группам" в приграничных районах:

"Выполняя задачи в составе разведывательно-ударных контуров артиллерийские расчёты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и миномётными расчетами в круглосуточном режиме".

 

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