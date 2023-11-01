 

2 человека погибли и 13 ранены при обстреле Донецка, раненая в Белгородской области

 

Два человека погибли, в том числе сотрудник МЧС, ещё двенадцать ранены в результате обстрела Будённовского района Донецка с применением кассетных боеприпасов; среди пострадавших трое журналистов, в том числе оператор телеканала "Звезда". Позднее на бригаду энергетиков, выполняющих плановые работы в Петровском районе Донецка, с беспилотного аппарата был сброшен взрывоопасный предмет, водитель оперативно-восстановительной бригады получил ранение

При обстреле Шебекина Белгородской области пострадала женщина, повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждено здание автотранспортного предприятия и линия электропередач. Также в Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Новая Таволжанка, Балки, МАПП "Шебекино", Марьино, Нехотеевка, Солнцевка, Муром, Журавлёвка, Долгое, Коновалово, Масычево, Заречье-Первое, Вязовое, Задорожный.

Пять частных домовладений повреждены при обстреле села Свердликово в Курской области.



 


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