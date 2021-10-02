 

Франция начала стрелять в мигрантов резиновыми пулями

Франция должна была получить от Британии 54 миллиона фунтов для того, чтобы её береговые патрули препятствовали мигрантам из Африки и с Востока перебираться через Ла-Манш. Однако эта задача выполнялась спустя рукава, тысячи мигрантов продолжили прибывать в Британию на лодках (уже 18 000 в этом году), и британский министр внутренних дел Прити Пател пригрозила, что остановит платежи. Теперь для устрашения намеренных отплыть в Британию иранских курдов французская полиция в Дюнкерке впервые применила резиновые пули. Такие пули не только травмируют, но могут и убить (применялись, в том числе со смертельным исходом, во время подавления протестов в Северной Ирландии). 
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APN.ru