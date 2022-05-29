За прошлый год в Британию приехало более миллиона легальных иммигрантов

Легальная иммиграция в Британию выросла в сравнении с допандемическими временами: за минувший год (с марта-2021 по март-2022) в страну приехало более миллиона иммигрантов. В том числе количество рабочих-мигрантов выросло на 50%, студентов из-за рубежа -- на 58%, четверть из этих студентов -- китайцы. Иммиграция из стран ЕС в Британию, напротив, уменьшается.

В целом иммиграция в Британию сейчас находится на максимуме, что вступает в расхождение с высоким уровнем инфляции в стране, а также с жилищным кризисом и сокращением системы здравоохранения. При этом в данном случае речь идёт только о легальной миграции; нелегальные иммигранты регулярно прибывают в Британию на лодках через пролив.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10860793/More-million-foreign-nationals-offered-visas-live-UK-year.html













