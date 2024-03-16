 

Украинцы атакуют российские регионы, Европарламент проголосовал за передачу Украине ракет "Таурус"

 

Украинские диверсионно-разведывательные группы 16 марта вновь попытались вторгнуться в на российскую территорию в Белгородской области. Попытка прорыва была предпринята в районах населённых пунктов Сподарюшино и Козинка. Диверсанты потеряли до тридцати человек личного состава, а также три танка, две единицы прочей бронетехники и две машины РСЗО.

При вечернем обстреле Белгорода есть пострадавший, а также произошло попадание обломков на территорию промышленного предприятия, начался пожар; повреждены два частных дома и автомобиль.

При утренней атаке на Белгород повреждены 106 квартир в 22 многоквартирных домах, один частный дом, два соцобъекта, два хозсубъекта и 64 автомобиля. 

В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены 13 частных домовладений, две надворные постройки, два гаража, шесть автомобилей и автобус, фасад торгового центра и магазин на территории торгового центра.

В посёлке Разумное пострадали два частных домовладения и два автомобиля, в поселке Северный - одно частное домовладение и один автомобиль.

При обстреле Колотиловки повреждена ЛЭП, село обесточено. Вновь обстрелян Грайворон, пожар в двух частных домах. Сброшена взрывчатка на сельхозпредприятие в посёлке Маслова Пристань. 

 

В результате атаки украинских дронов на Каховку Херсонской области погибла женщина, ещё четыре человека ранены.

ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА у избирательного участка в селе Благовещенка Энергодарского района Запорожской области. 

 

Европарламент поддержал передачу Киеву ракет "Таурус". Поддержку выразила большая часть правящей коалиции Германии в Европарламенте: 451 депутат проголосовал за передачу военной техники Украине, 46 выступили против, а 49 человек отказались принимать участие в голосовании. 

 




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