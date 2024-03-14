Что думают люди по всему миру об улучшении демократии

Исследовательский центр Пью (США) провёл в 24 странах опрос о том, как люди представляют себе возможности совершенствования демократии в их стране. В подавляющем большинстве случаев респонденты считают, что для этого, в первую очередь, нужно поменять политиков, люди не удовлетворены людьми, которые их представляют. В Израиле на первое место поставили судебную реформу, в Индии и ЮАР -- экономическую реформу, а в США популярные ответы разделились между заменой политиков и необходимостью правительственной реформы.

Экономическая реформа была названа второй по важности в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Индонезия, Кения. От правительственной реформы также не отказались бы Австралия, Греция, Южная Корея и Испания. Во Франции и Германии на втором месте для улучшения демократии, после замены политиков, было названо введение демократии прямого действия (то есть референдумов и голосований без посредников). Канада, Нигерия, Британия считают важным реформирование избирательной системы.







