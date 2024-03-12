Трудно искать друзей в условиях международного буллинга, организуемого Главным Подстрекателем планеты - Гегемоном.Определённость, рисуемая Гегемоном, утопична. Неопределённость мира касается всех международных субъектов и не только жертв буллинга. Светлого будущего, основанного на мнимой цивилизованности и либеральности, как былых ориентиров, больше нет. И близоруко приписывать причину этой ситуации нашей стране.

Автор культуры катастрофы в мире один и это глобальное авторство он не уступит. Потому он Гегемон! В ситуации, когда может разрушиться основа нас, опасно ковыряться в наших внутриполитических грехах. Сначала должно быть внешнеполитическое выживание и сохранение.Гегемон нагнетает хаос, как инструмент управления. Гегемон уже не тот! Его заманухи закончились. В переломное время трудностей возникает объективность в восприятии друзей. Идёт их переоценка. Это время, благодаря которому Россия только позднее поймёт, кто на самом деле был другом на международном уровне. Друзья как манна с небес сваливаются только после истинного успеха. И мир его ждёт от какой-либо стороны противостояния.





Ставка США на разрушение России не удалась и поэтому роль НАТО для США будет иной?





Европейские власти обеспокоены высказываниями кандидата в резиденты США Дональда Трампа о выходе страны из НАТО в случае его победы на выборах. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов. «Столицам (европейских стран НАТО—прим. ред.) нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз Дональда Трампа»,— приходит к выводу издание. Один из собеседников газеты сказал, что «никто не знает, что будет дальше» в отношениях Европы и Вашингтона. «Если США выйдут, то образуется огромная дыра»,— оценил ситуацию другой источник. Налицо «чрезмерная зависимость» Европы от Штатов, добавил он.





Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что страны Евросоюза обсуждают создание структуры, которая могла бы стать «дополнением к НАТО» и функционировала бы независимо от США. Экс-президент Штатов Трамп неоднократно выражал сомнение в необходимости участия страны в альянсе. По словам его экс-помощника, в 2018 году Трамп уже едва не принял решение о выводе Вашингтона из организации.





Вот мои замечания и размышления на этот счёт:





1. Необходимо глубоко исследовать современные скрытые ключевые механизмы сохранения гегемонии США. И окажется, что членство США в НАТО уже не ключевой механизм сохранения гегемонии США. Европа и НАТО, имея жизненно важную зависимость от США, в военном плане уже могут работать автономно и во благо гегемонии США.





2. Версия о том, что выход США из НАТО является фактором и предиктором предстоящего разрушения гегемонии США, наивна. У меня уже было много статей на этот счёт. При этом США от своей гегемонии не откажется. Сейчас США в пассивной наблюдательности за тем, что выкинет экономика и политика всего мира, Китая, России. При этом необходимо признать, что парадигма США, связанная с ожиданиями разрушения России под действием санкций не удалась. Наивная стервятническая вера в эту парадигму разрушения России экспертами не оправдалась. Ставки были неверными! Вот сейчас есть тенденция возвращения, но по причине надежд на успешное выживание в России.





3. Ставка Гегемона на разрушение России не удалась. Поэтому необходимо пересматривать роль НАТО в мире, так как этот блок раньше был заточен под СССР и Россию. Ставка США на разрушение России не удалась и поэтому роль НАТО для США будет иной?





4. Нужно помнить, что Трамп, как и любой кандидат в президенты США - популист. Видны и манипулятивные заигрывания Трампа с электоратом, который недоволен членством США в НАТО.





5. Конечно хочется верить, что обещания Трампа о выходе США из членства НАТО, является профилактической мерой, связанной с прозорливостью Трампа с предстоящей трансформацией миропорядка и прихода зрелой многополярности.





Двойственное чувство от космоса: США и Россия.





На днях космический корабль Crew Dragon с американо-российским экипажемстартовалк Международной космической станции (МКС). Космонавты пробудут там около полугода и проведут ряд важных исследований, которые в дальнейшем должны помочь человечеству совершать еще более продолжительные полеты.

Это событие с одной стороны радует, но с другой, вызывает тревогу. Ситуация с противостоянием России и США (в т. ч. коллективного Запада) требует того. Увы, часто сотрудничество в науке вместе, отдача от науки врозь.





И вот почему:

1. В России с отдачей в науке пока проблемы.

2. Экспансионистский Гегемон всегда умеет работать только в свой карман, пользуясь всем миром и тем, что над ним.

3. Нужно объективно оценивать американское пользование и потребительство, которые не затронули американские санкции против России.

4. Необходимо исследовать скрытые мотивы Гегемона в плане сотрудничества России в космосе. В частности, не является ли эта зона - зоной косвенного тестирования и изучения космических военно-стратегических возможностей России? Не пытается ли таким образом, США держать свою руку на пульсе космического военно-стратегического "сердцебиения" России?

Тревожная футурология в противостоянии России и коллективного Запада обрастает содержанием.





Против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнется с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.





Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в издаваемом минобороны РФ журнале «Военная мысль». В публикации отмечается, что иностранные специалисты рассматривают создание воинских формирований нового типа— «объединенных оперативных формирований» (ООФ). Это должны быть межвидовые компактные, высокомобильные группировки войск, которые способны вкороткие сроки нанести поражение административно-политической ивоенно-промышленной инфраструктуре вовсех сферах— ивназемной, ивморской, ивкосмической.

«Наиболее ожидаемым формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких (от 2 −3 до 5−7) массированных ракетно-авиационных ударов»,— говорится в статье.

Как уточняется, авиация вступит вбоевые действия одной изпервых, как наиболее маневренный иадаптивный вид войск. Также авторы статьи уверены, что доначала активной фазы операции формирования противника станут вести провокационные, информационные идемонстративные действия. Агрессором будут усилены все виды разведки— вблизи госграниц начнут проводиться регулярные полеты самолетов и беспилотников, говорится в журнале.





«Названные факторы расширяют систему угроз РФ в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности РФ, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы (ВКС)»,— сказано в материале.

В связи с этим, как отмечают авторы, России необходимо оснащение ВКС новыми образцами авиационных комплексов и системами вооружения. Также необходимо внедрение перспективных автоматизированных систем управления, выработать новые взгляды на организацию боевого применения авиационных сил.

29 февраля немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий «нападения» России на НАТО— он состоит из четырех фаз. Издание ссылается на 13-страничный правительственный документ «Анализ рисков для гражданской обороны», якобы представленный парламенту.





Вот мои размышления и замечания на этот счёт.

1. Вот такая футурология будущего между двумя противостоящими международными субъектами - одного коллективного, другого индивидуального.

2. Вот такие новые условия, благодаря которым, вероятнее всего, будет развиваться гонка вооружений.

По сути, это возврат к былому. Диалектический возврат. Возврат на новой основе. И новая основа для России больше не позволит допускать того доверия, которое было допущено, благодаря заманухам и манипуляциям Запада и Гегемона.

3. Вероятнее всего, Гегемон постепенно утратит свое глобальное влияние на мир и перестанет навсегда заниматься гегемонией, как особая и избранная страна. Считается, что такая точка невозврата может наступить. Это будет многополярный мир. В этих новых условиях Россия продолжит быть империей и приобретёт статус, когда-то утраченный нашим государством. Это позитивный проект победы России.





Или весь мир будет единой глобальной и связанной экономической и политической системой, но без былой роли гегемонии США в этом новом мире.

Считается, что уже сейчас несмотря на новую ситуацию, аффилированность российской экономики в мировую экономику не прекращалась и такое прекращение принципиально невозможно, так как точка невозврата уже пройдена и миру всегда придётся принимать требования и условия России перед миром, как ключевого мирового энергетического и сырьевого международного субъекта. Развитие этой версии будет зависеть от многих факторов, в частности, от того, насколько глобальный Запад и США смогут использовать страны африканского континента в качестве колонизаторской замены России. Поэтому весьма актуальными становятся военно-политические проекты России на африканском континенте.





Гегемон хитро наблюдает. Возможно временно снизил динамику глобального влияния на международные субъекты в силу внешнеполитических и внешнеэкономических обстоятельств, вызванных новой ситуацией. Но похоже, что начнётся эскалация. Аппетит Запада и Гегемона на потребление России никогда не снижался. И ложкой для такой трапезы стала Украина. Об этом я писал ещё в 2015 году.





Гегемон бросает инфантильную и обманутую Европу?





Вопрос о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных НАТО на Украину вызвал смех у главы МИД России Сергея Лаврова. Вопрос от журналиста прозвучал на дипломатическом форуме в Анталье. «Господин Лавров, что выдумаете ословах президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину»—приводит Ura.ru вопрос журналиста. В ответ Лавров только рассмеялся.





Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки западных войск на Украину, об этом он заявил по итогам саммита в Париже. Также французский лидер напомнил, что «многие люди» и страны ранее говорили «никогда» и исключали отправку танков, самолетов и ракет Украине, но «все возможно, если это полезно для достижения цели».





Позже ряд лидеров западных стран высказались на эту тему. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО и страны Европы не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину. Об этом же заявили президент Финляндии, премьеры Венгрии, Польши, Швеции, Словакии, Греции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова «новым элементом». По словам зампредседателя совбеза РФ Дмитрия Медведева, «недержание речи» стало «затяжной проблемой» для французского лидера.





Вот мои замечания и диагностика на этот счёт:

1. Похоже на то, что детская болезнь и детские игры под присмотром Гегемона у Европы сходят на нет. Но по инерции ребёнок Макрон ещё не понимает изменений и продолжает бесконтрольно лепетать старое. А тем временем его дядя Джо, уже не желает как раньше нянчить и опекать инфантильного Макрона. Но у ребёнка Макрона есть воспитатель, это его супруга, которая в матери ему годится. Дети всегда радуют. Вот Лавров и порадовался и посмеялся.

2. Недержание речи - это бессознательный процесс. Как говорится, что у ребёнка в голове, то и на языке. В голове у Европы как у ребёнка мечты и фантазии. Но в условиях жестокой реальности дети внезапно взрослеют. Украина также была наивным ребёнком. Оказалась теперь обманутым ребёнком. Гегемон ещё долго в мире будет пользоваться инфантильностью международных субъектов. Гегемон похоже бросает своих приёмных обманутых детей.