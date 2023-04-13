Настало время уступать Гегемону!

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию концепции внешней политики страны. Об этом глава государства заявил на совещании совета безопасности, его слова приводит пресс-служба Кремля.

По словам Путина, кардинальные изменения в международной жизни потребовали серьезно скорректировать концепцию и другие документы. «В их числе— Концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности… И сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики РФ», — подчеркнул президент.





Очевидно, что старая российская внешнеполитическая концепция в новой ситуации по сути уже не работала. Иными словами, Россия жила без концепции.





Нужно помнить, что концепция, проще говоря, это замысел. Следовательно, Россия до сих пор жила на фоне внешнего мира без всякого замысла и планов, реагируя ситуационно на вызовы Гегемона. У Гегемона же всегда была мощная концепция, которую он реализует.





А Россия реагировала на концепцию Гегемона вторично и ситуационно.

Теперь настало время и создались условия, при которых Россия может не быть вторичной по отношению тех условий, которыми обволакивал Россию Гегемон. Настало время, когда Гегемон со своими реакциями станет вторичным. Очевидно, что концепция Гегемона начала пробуксовывать и нуждается в коррекции или в полной ликвидации.





То, что у России появилась новая концепция говорит об устойчивом и самодостаточном состоянии нашей страны. Замысел всегда перспективнее того, что не имеет замысла. Хочется, верить, что возникшая новая концепция - это признак перспектив и новых внешнеполитических действий России, которые изменят весь мир.

Почему Гегемон подстрекает Украину к военной активности?





1. Гегемон не желает развития процессов адаптации и притупления восприятия субъектами мира всего происходящего на территории Украины. Ведь, согласно закону памяти Эббингауза будет постепенный спад обостренности восприятия ситуации, который приведет к условиям, в которых труднее будет разрешаться проект Гегемона. Гегемон желает мощной динамики со стороны Украины, то есть, мощной гремучей смеси,"мутной воды" и хаоса, которым Гегемон желает управлять. Управляемый хаос -- один из главнейших подходов Гегемона. В этом он силён.





2. Планируемая динамика экономического разрушения России за счёт санкций не состоялась. Кроме того, экономика России устояла и в условиях авантюрного и никчемного карантина, повлекшего за собой падение цен на нефть. Это был первый пробный удар Гегемона.





3. Выделяется два этапа американского подстрекательства к войне между Россией и Украиной:

- Первый этап протекал до 24 февраля 2022 года. Гегемон достиг целей в конце этого периода.

- Второй этап подстрекательства Украины и России со стороны Гегемона начинается сейчас, то есть, весной и летом 2023 года. Этот этап связан с тем, что Россия экономически устояла и не произошло разрушения её экономической и политической системы.





Далее, началась долгосрочная адаптация и притупление конфликта Украина-Россия, которые опасны для экономики Гегемона и Европы. Теперь новая мировая экономическая ситуация не в пользу Гегемона и Европы. Время течёт против Запада. Поэтому Гегемон не желает адаптации и подстрекает Украину к мощной военной активности. Теперь Гегемон не желает никаких мирных разрешений конфликта. Делает он это, в том числе и потому, что объективно оценил военные возможности России.





Настало время уступать Гегемону. Ни Россия, ни США не желают терять самих себя. Хотя США, как отдельной стране ничего не грозит ( есть только угроза исчезновения глобальной экспансионистской системы США). Гегемон должен принять второй вышеприведенный пункт и прекратить всяческую мировую политическую и экономическую экспансию. Китай и Россия своими реальными внешнеполитическими действиями должны подсказать это Гегемону.Гегемон должен перестать быть Гегемоном во имя сохранения мира от ядерной мировой катастрофы.

Гегемон должен прекратить нагнетать травлю и международный буллинг в отношении субъекта - России. То есть, прекратить усугублять проблему существования жертвы этого буллинга. Практика показывает, что жертвам буллинга порой свойственно идти на расширенное самоубийство, прихватывая организаторов буллинга. И в этом самоубийстве планеты весь ужас!





Кризисы, которые были раньше в мире, выглядят оптимистично, по сравнению с катастрофой. Страх катастрофы должен отрезвить и стать условием нового мышления. Когда-то, благодаря

уступке и новому мышлению Горбачёв снял эту проблему, но Гегемон обхитрил и дискредитировал все достигнутые результаты. Гегемон опять взялся за старое!





Очевидно, что:

1.Причина происходящего не в хрупкости экономики США, а в критическом её состоянии, к которому она близко подошла, оказавшись в новых экономических условиях, которые сама инициировала.

2.Американская экономика, будучи паразитически-грабительской, глобально-экспансионистской и катастрофически заправленной пустыми знаками, всегда была обречена на катастрофу, которая уже давно предписана постмодернистской философией и её проектами. Речь шла только о сроках и долгосрочности хронических военных экспансий, страхующих эту экономику.

3.Уже давно хрупкость мира, в том числе, экономическая хрупкость, связана с тем, что мир стал единой сетью, в которой любая её зона, может вызвать экономическую бурю во всём мире.

Настало время уступать Гегемону! Посмотрите на то, как измельчал профессиональный политический интеллект у политической элиты Европы и США. Куда делись политические титаны и гиганты Европы. Попробуем разобрать одну из причин этого.





Необходимо признать актуальность исследований моральной деградации политической элиты различных стран, в частности, вызванной влиянием наркотиков. Особое внимание в этой проблеме необходимо обратить на политическую элиту США и Европы.





При рассмотрении безопасности всего мира важна проблема, связанная с тем как политическая элита, деградируя в эмоциональном плане, благодаря наркотизации может наносить вред миру, государству, государственности и т.п.?

Иными словами, проблема безопасности мира, главным образом, включает в себя проблему, идущую не от отдельных деградирующих структур и слоёв общества, а от политической элиты, обладающей социально-патологическими свойствами. По-видимому, проблемы общества, связаны не только с социально-психологическими и экономическими условиями, а психопатологическими свойствами политической элиты, в частности, элиты США и Европы.





Неадекватное миропонимание и эмоциональная тупость, которые сейчас имеют место у политической элиты Европы и США, по видимому, связано в том числе, и со вкладом наркотизации.

Бывший президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам. Экс-глава государства опубликовал соответствующий статус в его собственной соцсети Truth Social. «Они приходят не за мной, а за вами — я просто встал на их пути!»,— написал политик. На прошлой неделе Трамп предупредил, что если его задержат, то страну ждут «потенциальные смерти и разрушения».





Также когда-то Билл Клинтон с помощью войны в Югославии отвлёк мир от разборок с Моникой Левински. Все это традиционные американские жестокие экспансионистские игры с миром. Что будет сейчас? Неужели, нечто более кровавое?





Известно, что статистически Европа плотно наркозависима от тяжелых наркотиков. Не в этом ли причина неадекватного понимания политической элитой Европы всего того, что происходит на Украине? То же самое касается понимания политической элитой Европы и США всего того, что происходит и происходило в Афганистане.





Согласно некоторым экспертам, Брюсселю осталось немного времени, чтобы найти выход из героинового тупика. В этом году талибы обеспечат наркотиками, а вот в следующем году этого может и не быть. А это означает, что у некоторых представителей политической элиты Европы начнутся ломки. И что будет тогда с миром?





Экс-президент США Билл Клинтон в интервью ирландскому телеканалу RTE заявил, что жалеет о том, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в1994 году. «Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их (украинцев — прим. ред.) согласиться отказаться от ядерного оружия. И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было ее [ядерное] оружие»,— приводит ТАСС слова политика.

По словам Клинтона, украинцы «боялись отказаться от него, потому что думали, что это единственная вещь, которая защищает и хот экспансионистской России».





Вот мои замечания на этот счёт:

1. В 1994 году были иные условия и была иная ситуация в отношениях России и Украины. Украина нуждалась в экономическом сотрудничестве с Россией. Было ещё множество полезных факторов, идущих от этого сотрудничества. Более того, Россия выступала как гарант национальной безопасности Украины, вызванной влиянием иных стран.

2. И вообще, был союз СНГ. Это был союз со своими обязательствами. И Россия со своим ядерным щитом была гарантом безопасности стран СНГ. Философски и логически некорректно так переносить прошлое на настоящее.

3. Сам Клинтон Югославию бомбил и не жалеет ? Вот бомбёжка Югославии реально была выходкой Клинтона, чтобы снизить внимание мира от разборки с Моникой Левински

4. Украина и Россия тогда, по сути, были едины, и Клинтону надо об этом знать! Власти США никто не упрекает экспансию штата Вашингтон к штату Айдаху или Орегон.

5. У США имеют и имели реальные выходки в рамках своих экспансионистских проектов ( Хиросима, Нагасаки, Вьетнам, Югославия и др.) Россия всегда реагировала вторично на эту экспансию.

6. Вероятнее всего, Клинтона вынудили сделать такое заявление в рамках проекта, который Гегемон внедряет в мире.

Два участника конференции рассказали, что старший вице-президент Bank of Americа Securities по международным отношениям Дэниел Шихан критиковал президента Украины Владимира Зеленского, описывая его как «мастера манипуляции и пародирования», по поводу которого в администрации США были «серьезные опасения», пишет обозреватель издания.





В театре кукол зарплату получают не куклы-марионетки, а те, кто манипулирует этими марионетками. Чтобы сама кукла-марионетка просила зарплату - это может присниться только в ужасном сне директора театра кукол. Но в эпоху постмодернизма такое возможно. И Винни-Пух, сошедший с экрана может реально выйти к детям и повлиять на них так, чтобы родители детей заплатили этому Винни-Пуху. Надеюсь догадались кто здесь Винни-Пух?









Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин



