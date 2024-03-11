В Курской области обстрелом убит мирный житель, ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область, в ДНР раненые

В составе группы было около 15 человек, вооружённых автоматами М4, гранатами и взрывчаткой. Российским пограничникам удалось ликвидировать пять человек из украинской ДРГ и отбросить её на территорию Украины. Ранее сообщалось о нападении украинцев на российских сапёров в районе села Козинка. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковую машину, ехавшую по дороге в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. Обошлось без жертв, автомобиль повреждён.

Украинские войска обстреляли Макеевку, ДНР, обрушился частный дом, пять человек находились под завалами, в том числе двое детей. Один из детей в реанимации.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг одобрил решения по отправке Украине ракет большой дальности. «Я приветствую, что некоторые союзники поставляют системы большой дальности. Но я не буду комментировать конкретные системы и конкретных союзников», — заявил Столтенберг.