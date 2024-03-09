В Лондоне учащается показ спектаклей "только для чёрных"; искусственный интеллект оказался расистом

Началось всё со спектакля "Рабыня" в театре Ноэля Кауарда, в котором играет звезда "Игры престолов" Кит Харрингтон. Дважды в неделю он показывает спектакль для "полностью черной аудитории", обосновывая это тем, что так чёрные смогут получать впечатления "без пристального взгляда белых" (хотя всё же Кит Харрингтон белый).

Несмотря на то, что с критикой такого подхода выступил британский премьер-министр Риши Сунак, тенденция продолжается. Как пишет британская газета "Дейли Мейл", теперь ещё один театр Вест-Энда ставит пьесу "Блю", о расстреле чернокожего автомобилиста в США, и два показа будут специально для чёрной аудитории. Предполагается, что это должно сломать стереотип о том, что "исторически театр -- это, в основном, место белых". Теоретически, белые тоже могут прийти на показы для чёрных, но уже одно желание прийти именно в это время, по мнению защитников концепции, свидетельствует о том, что белые стремятся присвоить себе всё.

В США агентство "Блумберг" обеспокоено тем, что генеративный искусственный интеллект ChatGPT при использовании его в подборе персонала выказывает расистские предпочтения. Так, если нужно набрать людей в финансовую сферу или программирование, он отметает резюме чёрных кандидатов, зато предпочитает азиатов. Латиносов он предпочитает белым, а женщин -- мужчинам.



