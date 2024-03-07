Украинцы запускают дроны "стаями", раненые в ДНР, Белгородской и Херсонской областях, в Запорожье пропали сотни сторонников России

Вооруженные силы Украины запускают морские дроны «стаями», рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) на российский патрульный корабль «Сергей Котов».

По словам Дандыкина, применение БЭК на Черном море является главной темой для Украины и "вызовом, на который надо отвечать".

Он считает, что перед ВСУ поставлены задачи ликвидации Черноморского флота и разрушения Крымского моста.

Два украинских дрона сбиты над Ленинградской областью. БПЛА двигались на минимальной высоте — практически над деревьями. В связи с этим их не сумели уничтожить в Брянской, Смоленской, Псковской, Тверской и Новгородской областях, которые они пересекли.

Мирный житель ранен при атаке дрона-камикадзе по селу Наумовка в Белгородской области. Также в области повреждены два инфраструктурных объекта.

