Под Севастополем тяжело ранен мирный житель; военный эксперт рассказал, почему России невыгодно перемирие

Главные задачи Украины на осенне-зимний период — накопление оружие, проведение новой волны мобилизации и, возможно, переход к наступлению весной. Задача России в это время — не дать Вооружённым силам Украины уйти в оборону, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Противник надеется на определённое перемирие. Его задачи сейчас: уйти на осенне-зимний период, накопить оружие, провести мобилизацию и по весне пойти в наступление. Они надеются, что им удастся это сделать. Также они хотят сейчас уйти в оборону. Наша задача — этого не допустить».



