 

Под Севастополем тяжело ранен мирный житель; военный эксперт рассказал, почему России невыгодно перемирие

Над Севастополем сбиты пять беспилотников. Обломки одного из БПЛА упали на частный дом в Андреевке, возник пожар. Обломки другого дрона также упали на частный дом, в результате чего тяжело ранен мужчина. 
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Красный Хутор, Журавлёвка, Солнцевка, хутор Старый, Дроновка, Замостье, Середа, Новая Таволжанка, Марьино, хутор Панков, МАПП "Шебекино". При новом обстреле Дроновки повреждён частный дом.
В ЛНР за октябрь из-за украинских обстрелов погиб один человек и тринадцать были ранены; повреждены или разрушены 72 объекта гражданской инфраструктуры в восьми населённых пунктах. 

Главные задачи Украины на осенне-зимний период — накопление оружие, проведение новой волны мобилизации и, возможно, переход к наступлению весной. Задача России в это время — не дать Вооружённым силам Украины уйти в оборону, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Противник надеется на определённое перемирие. Его задачи сейчас: уйти на осенне-зимний период, накопить оружие, провести мобилизацию и по весне пойти в наступление. Они надеются, что им удастся это сделать. Также они хотят сейчас уйти в оборону. Наша задача — этого не допустить».



 

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