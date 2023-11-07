Под Севастополем тяжело ранен мирный житель; военный эксперт рассказал, почему России невыгодно перемирие

Над Севастополем сбиты пять беспилотников. Обломки одного из БПЛА упали на частный дом в Андреевке, возник пожар. Обломки другого дрона также упали на частный дом, в результате чего тяжело ранен
мужчина.
В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Красный Хутор, Журавлёвка, Солнцевка, хутор Старый, Дроновка, Замостье, Середа, Новая Таволжанка, Марьино, хутор Панков, МАПП "Шебекино". При новом обстреле Дроновки повреждён
частный дом.
В ЛНР за октябрь
из-за украинских обстрелов погиб один человек и тринадцать были ранены; повреждены или разрушены 72 объекта гражданской инфраструктуры в восьми населённых пунктах.
Главные задачи Украины на осенне-зимний период — накопление оружие, проведение новой волны мобилизации и, возможно, переход к наступлению весной. Задача России в это время — не дать Вооружённым силам Украины уйти в оборону, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Противник надеется на определённое перемирие. Его задачи сейчас: уйти на осенне-зимний период, накопить оружие, провести мобилизацию и по весне пойти в наступление. Они надеются, что им удастся это сделать. Также они хотят сейчас уйти в оборону. Наша задача — этого не допустить».