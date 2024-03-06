 

75% врачей в РФ считают необходимой минимизацию бумажной работы; в Думе высказались о влиянии бюрократии на работу учителя

 

В России врачи даже чаще говорят о необходимости минимизации бумажной работы, чем о материальных стимулах. По данным опроса профессионального сервиса "Актион Медицина", 75% врачей, отвечая на вопрос, что поможет остановить отток кадров из медицины, сказали, что хотят избавиться от избыточной бумажной нагрузки; 56% врачей сказали о необходимости повысить оплату труда и решить вопрос с жильём. У среднего медицинского персонала предпочтения разделились почти поровну: 70% хотят повышения оплаты труда, 69% видят необходимость уменьшения бумажной нагрузки. 

 

Бюрократия отрицательно влияет и на работу российских учителей. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заметила, что педагоги должны в большей степени работать с детьми, а "не с бумажками, не с отчетами". Она сообщила, что российское образование "движется в этом направлении":

"Мы движемся в этом направлении. У учителя должно быть минимальное количество бумаг, отчетов, только те, которые реально влияют на образование, на обучение, на воспитание, а не просто те, которые для галочки. Вот это все должно уйти из жизни учителя".

 

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