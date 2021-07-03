Учителей освободили от лишней бумажной работы

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому детские сады и школы частично освобождаются от разработки дополнительной учебно-методической документации. В законе об образовании появляется уточнение, что при разработке основной общеобразовательной программы методисты, учителя и воспитатели могут использовать примерные учебные планы и рабочие программы учебных предметов, включённые в примерную программу. В этом случае методическая документация не разрабатывается.

В Минпросвещения России прежде неоднократно заявляли, что учителей нужно освободить от лишней "бумажной" работы.