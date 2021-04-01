Больше половины российских врачей считают, что ковид создан искусственно

По данным опроса "Левада-центра"*, большинство российских врачей солидарны с населением в целом во мнении, что "новая коронавирусная инфекция" создана искусственно. Среди читающих международные исследования таковых врачей 50%, среди не читающих -- 63%; иными словами, в среднем версии об искусственном происхождении вируса придерживаются 57% российских врачей.

52% российских врачей считают, что вакцинация от ковида должна быть обязательной для граждан РФ, при этом среди самих врачей планируют вакцинироваться лишь 31%.

52% российских врачей считают, что вакцины были выпущены слишком быстро, без тщательно проведённых клинических испытаний.

50% указывают, что нет достаточной информации о долгосрочных побочных эффектах вакцин.

46% говорят, что уже переболели.

*На сайте центра упоминается, что он "внесён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента".