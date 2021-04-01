Больше половины российских врачей считают, что ковид создан искусственно
- 01.04.2021, 21:31,
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По данным опроса
"Левада-центра"*, большинство российских врачей солидарны с населением в целом во мнении, что "новая коронавирусная инфекция" создана искусственно. Среди читающих международные исследования таковых врачей 50%, среди не читающих -- 63%; иными словами, в среднем версии об искусственном происхождении вируса придерживаются 57% российских врачей.
52% российских врачей считают, что вакцинация от ковида должна быть обязательной для граждан РФ, при этом среди самих врачей планируют вакцинироваться лишь 31%.
52% российских врачей считают, что вакцины были выпущены слишком быстро, без тщательно проведённых клинических испытаний.
50% указывают, что нет достаточной информации о долгосрочных побочных эффектах вакцин.
46% говорят, что уже переболели.
*На сайте центра упоминается, что он "внесён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента".