 

Больше половины российских врачей считают, что ковид создан искусственно

По данным опроса "Левада-центра"*, большинство российских врачей солидарны с населением в целом во мнении, что "новая коронавирусная инфекция" создана искусственно. Среди читающих международные исследования таковых врачей 50%, среди не читающих -- 63%; иными словами, в среднем версии об искусственном происхождении вируса придерживаются 57% российских врачей.
 
52% российских врачей считают, что вакцинация от ковида должна быть обязательной для граждан РФ, при этом среди самих врачей планируют вакцинироваться лишь 31%.
52% российских врачей считают, что вакцины были выпущены слишком быстро, без тщательно проведённых клинических испытаний.
50% указывают, что нет достаточной информации о долгосрочных побочных эффектах вакцин.
46% говорят, что уже переболели.  
 
*На сайте центра упоминается, что он "внесён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента".
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APN.ru