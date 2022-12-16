 

Российские учителя рассказали о бумажной массе своей работы

 

Российские учителя пожаловались на то, что закон о снятии избыточной бумажной нагрузки на них, принятый в этом году, пока не работает: им по-прежнему приходится заполнять «ворох» документов и сдавать объёмные отчеты. «Работать невыносимо, ведешь урок, а в школьном чате сыпятся сплошные поручения: подготовить метод разработки, пройти опрос, отчитаться о количестве детей, прошедших опрос», — пишет один из учителей в профсоюз.

Также учителям приходится «бесконечно» регистрировать учеников и их родителей на сайтах и платформах для прохождения опросов, голосований и «прочей ерунды», а затем контролировать заполнение анкет, «а ещё куча мониторингов, таблиц». При этом информацию часто приходится дублировать, поскольку она должна быть в бумажном, и электронном виде.


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