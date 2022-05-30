 

Экспорт муки из РФ вырос в четыре раза

 

По сообщению Россельхознадзора, Россия с начала этого года по 22 мая экспортировала 276 тысяч тонн муки, то есть в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом экспорт продукции переработки зерна за это время вырос на 75% и составил 516 тыс. тонн.

Российский зерновой союз оценивает экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) в 43-44 млн тонн, из которых на пшеницу придется 36 млн тонн; в следующем году экспорт могут "спокойно" нарастить до 55 млн тонн. 

Запасов риса в РФ в нынешнем году хватит для внутреннего потребления -- "тютелька в тютельку" (предполагается снижение урожая из-за аварии на Фёдоровском гидроузле в Краснодарском крае), и цены "будут высокими". 

Одним из основных покупателей российского зерна является Китай; за последние пять лет экспорт зерновой продукции в эту страну увеличился почти в три раза, завершается согласование условий поставок в Китай российского гороха. 

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