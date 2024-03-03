 

Игорю Стрелкову по-прежнему не разрешают встретиться с женой и позвонить матери

Жена героя Русской весны Игоря Стрелкова (приговорён к четырём годам колонии "за публичные призывы к экстремистской деятельности") Мирослава Регинская рассказала, что уже семь месяцев её мужу не разрешают ни свидания с женой, ни даже телефонного разговора с матерью. Все заявления с просьбой разрешить свидания или хотя бы телефонный звонок "не доходят до суда и где-то теряются". 

Игорю Стрелкову можно написать по следующему адресу: 111020, Лефортовский вал д. 5, г. Москва, Гиркину Игорю Всеволодовичу.
"Обращаем ваше внимание, что адресовать надо Гиркину, а не Стрелкову. Письмо проходит проверку цензором, после чего передается Игорю. Зачастую он отвечает на письма", -- пишет Регинская.

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