Игорю Стрелкову по-прежнему не разрешают встретиться с женой и позвонить матери

Мой мир

Жена героя Русской весны Игоря Стрелкова (приговорён к четырём годам колонии "за публичные призывы к экстремистской деятельности") Мирослава Регинская рассказала , что уже семь месяцев её мужу не разрешают ни свидания с женой, ни даже телефонного разговора с матерью. Все заявления с просьбой разрешить свидания или хотя бы телефонный звонок "не доходят до суда и где-то теряются".





Игорю Стрелкову можно написать по следующему адресу: 111020, Лефортовский вал д. 5, г. Москва, Гиркину Игорю Всеволодовичу.



"Обращаем ваше внимание, что адресовать надо Гиркину, а не Стрелкову. Письмо проходит проверку цензором, после чего передается Игорю. Зачастую он отвечает на письма", -- пишет Регинская.



