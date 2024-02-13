Игорь Стрелков лишён возможности общаться с близкими

Бывший министр обороны ДНР, герой Русской весны Игорь Стрелков (приговорён к четырём годам колонии "за призывы
к экстремистской деятельности через телеграм-канал") лишён возможности общаться с близкими людьми. Об этом сообщает
его жена Мирослава Регинская. Семь месяцев ей не дают свидания с мужем, причём "просьба о свидании даже не рассматривается". Больше того: Стрелкову не дают права на телефонный разговор с матерью, которой 86 лет. По мнению супруги Стрелкова, "это способ психологического давления на неугодного власти политзаключенного. Ведь все это время он в находится в одиночной камере и изолирован от людей".